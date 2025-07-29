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29 июля 2025 в 14:00

Обрезал — и снова цветет! Весь сад в кремовых шапках с мая до осени!

Фото: A. Jagel/Global Look Press

Алиссум приморский «крамельный» — медовое облако в вашем саду. Этот невысокий однолетник — настоящее чудо для тех, кто любит ароматные и неприхотливые растения. С мая до поздней осени алиссум покрывается плотными шапками мелких кремово-белых цветков, источающих интенсивный медовый аромат, который привлекает пчел и бабочек. Его миниатюрные кустики (15–20 см в высоту) идеально подходят для бордюров, альпинариев, подвесных кашпо и обрамления садовых дорожек.

«Крамельный» — один из самых выносливых сортов: засухоустойчив, не боится легких заморозков и цветет даже на бедных почвах. Для пышного цветения ему нужны солнце и минимальный уход — достаточно поливать в засуху и изредка подрезать отцветшие побеги. Прекрасно сочетается с петуниями, лобелией и бархатцами, создавая нежные контрастные композиции.

Ранее сообщалось о многолетнике, который покоряет садоводов своей неприхотливостью и обильным цветением. Этот кустарник радует глаз пушистыми желтыми цветками с начала лета до самых заморозков.

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Мария Левицкая
М. Левицкая
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