Обрезал — и снова цветет! Весь сад в кремовых шапках с мая до осени!

Обрезал — и снова цветет! Весь сад в кремовых шапках с мая до осени!

Алиссум приморский «крамельный» — медовое облако в вашем саду. Этот невысокий однолетник — настоящее чудо для тех, кто любит ароматные и неприхотливые растения. С мая до поздней осени алиссум покрывается плотными шапками мелких кремово-белых цветков, источающих интенсивный медовый аромат, который привлекает пчел и бабочек. Его миниатюрные кустики (15–20 см в высоту) идеально подходят для бордюров, альпинариев, подвесных кашпо и обрамления садовых дорожек.

«Крамельный» — один из самых выносливых сортов: засухоустойчив, не боится легких заморозков и цветет даже на бедных почвах. Для пышного цветения ему нужны солнце и минимальный уход — достаточно поливать в засуху и изредка подрезать отцветшие побеги. Прекрасно сочетается с петуниями, лобелией и бархатцами, создавая нежные контрастные композиции.

Ранее сообщалось о многолетнике, который покоряет садоводов своей неприхотливостью и обильным цветением. Этот кустарник радует глаз пушистыми желтыми цветками с начала лета до самых заморозков.