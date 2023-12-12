Обновленный «Спутник V» станет доступен для россиян в конце января Гинцбург: «Спутник V» поступит в гражданский оборот к концу января 2024 года

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Клинические исследования вакцины против COVID-19 «Спутник V» с обновленным антигенным составом планируется завершить до Нового года, сообщил ТАСС директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург. По его словам, в гражданский оборот она может поступить к концу января 2024 года.

Надеюсь, до Нового года, но в гражданский оборот он вступит уже в течение января. На всякий случай, я скажу, к концу января, — сказал он.

Ранее министерство здравоохранения России зарегистрировало вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» с обновленным составом. Препарат прошел клинические испытания и продемонстрировал благоприятный профиль иммуногенности и безопасности. В Минздраве уточнили, что в настоящее время в лабораториях Росздравнадзора завершается процесс государственного контроля первых серий обновленной вакцины, после регистрации производитель «Спутника Лайт» сможет ввести препарат в оборот и начать поставки в регионы России.

До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России удалось предотвратить распространение микоплазменной инфекции. Она уточнила, что первый случай заражения был зафиксирован в стране в конце сентября. К середине ноября ситуация практически сошла на нет. Встречающиеся случаи заражения единичные.