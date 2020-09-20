Облачную тёплую погоду пообещали синоптики москвичам в понедельник

https://static.news.ru/photo/3252dd9e-fbc6-11ea-a521-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Облачно, но не дождливо будет в Москве 21 сентября, в первый день рабочей недели, сообщает Гидрометцентр.

Днём воздух прогреется до +14... +16 градусов, к ночи на 22 сентября похолодает до +8 градусов. Ветер будет дуть с запада со скоростью 5–10 м/с, возможны порывы до 15 м/с. Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.

Также объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за порывов ветра, предупреждение будет действовать с 09:00 понедельника до 21:00 вторника, 22 сентября.

Стемнеет в столице в 18:30.

Самым холодным за всю историю метеонаблюдений в Москве 21 сентября выдалось в 1881 году, тогда в городе днём было 4,5 градуса мороза. В 1937 году воздух прогрелся почти до +27 градусов, информирует Метеобюро.

Как писал NEWS.ru ранее, главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова сообщила, когда в Москву придут первые серьёзные морозы.