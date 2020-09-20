Облачную тёплую погоду пообещали синоптики москвичам в понедельник

Облачно, но не дождливо будет в Москве 21 сентября, в первый день рабочей недели, сообщает Гидрометцентр.
Днём воздух прогреется до +14... +16 градусов, к ночи на 22 сентября
Также объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за порывов ветра, предупреждение будет действовать с 09:00 понедельника до 21:00 вторника, 22 сентября.
Стемнеет в столице в 18:30.
Самым холодным за всю историю метеонаблюдений в Москве 21 сентября выдалось в 1881 году, тогда в городе днём было 4,5 градуса мороза. В 1937 году воздух прогрелся почти до +27 градусов,
Как писал NEWS.ru ранее, главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова сообщила, когда в Москву придут первые серьёзные морозы.
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