Облачная погода и небольшой дождь ожидают москвичей 16 мая

https://static.news.ru/photo/4a89b29e-9748-11ea-9e37-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В субботу, 16 мая, в Москве ожидается облачная с прояснениями погода, 15 градусов тепла и небольшой дождь. Об этом сообщил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Сегодня столичный регион окажется в тёплом секторе североатлантического циклона, что немного повысит температурный фон, но не сможет вернуть его в своё климатическое русло, — передаёт РИА Новости его слова.

Отмечается, что в Подмосковье температура составит 11–16 градусов тепла. Ветер в столичном регионе будет юго-западный, 3–8 метров в секунду, атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба.

Как ранее писал NEWS.ru, красный цвет заката объясняется тем, что солнечный свет проходит через однородные воздушные массы. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По словам синоптика, такое явление указывает на то, что в ближайшие дни погода не изменится.