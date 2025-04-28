Обалденный мармелад из огурца за полчаса — такого вы точно не пробовали!

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Готовим необычный мармелад из огурцов — освежающий летний десерт! Кто бы мог подумать, что из обычных огурцов получится изысканное лакомство! Этот необычный мармелад сочетает тонкую свежесть огурца с мягкой сладостью, становясь идеальным десертом для жарких дней.

Отберите 500 г молодых плотных огурцов — лучше тепличных, с нежной кожурой. Натрите на мелкой терке, не очищая, чтобы сохранить яркий цвет. Смешайте с 200 г сахара и оставьте на 2 часа — за это время огурцы дадут сок, который станет основой мармелада.

Процедите массу через сито, сохранив жидкость. Добавьте сок половины лимона и 1 ст. л. меда для баланса вкусов. Самый важный ингредиент — 2 ч. л. агар-агара, который превратит огуречный сок в нежный мармелад без желирующего привкуса.

Доведите смесь до кипения, постоянно помешивая, затем уваривайте на медленном огне 15 минут до легкого загустения. Разлейте по формочкам и остудите при комнатной температуре.

Готовый мармелад получается полупрозрачным, с едва уловимой хрустинкой и освежающим послевкусием. Подавайте охлажденным, украсив мятой и тонкими ломтиками огурца.

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