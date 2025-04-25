Обалденные отбивные с яблоком и сыром: вкуснятина на ужин за 20 минут!

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Готовим куриные отбивные с яблоком и сыром — нежность в каждом кусочке! Это блюдо сочетает сочную курицу, сладковатые яблоки и тягучий сыр — вкусовая гармония, которая удивит даже искушенных гурманов. Идеальный вариант для сытного ужина без лишних хлопот.

4 куриных филе отбейте, посолите и поперчите. 2 кисло-сладких яблока нарежьте тонкими дольками. В форму для запекания выложите мясо, сверху распределите яблоки, посыпьте 150 г тертого сыра (отлично подойдет гауда или чеддер). Сбрызните оливковым маслом и посыпьте тимьяном.

Запекайте 25 минут при 180 °C. Сыр образует золотистую корочку, яблоки карамелизируются, а курица останется невероятно сочной.

Совет: для пикантности добавьте под мясо слой лука, обжаренного до прозрачности. Подавайте с брусничным соусом — его кислинка идеально дополнит вкус.

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