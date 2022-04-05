О стрельбе в российских школах: история и хронология

4 апреля Росфинмониторинг внёс «Колумбайн» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в список экстремистских организаций, запрещённых на территории РФ. «Колумбайн» — международная группа террористических сообществ. Целью организаторов является вербовка школьников и студентов для нападений в учебных заведениях.

Убийства и нападения в школах

Данная организация вела деятельность и на территории РФ. В этом тексте мы расскажем об истории шутингов и прочих нападений в школах и вузах. Отдельно остановимся на ЧП, произошедших в России.

«Колумбайн»

Один из первых актов скулшутинга произошёл в одноимённой школе «Колумбайн» в США. 13 апреля 1999 года учащиеся старших классов Эрик Харрис и Дилан Клиболд расстреляли детей и учителей, находившихся в здании, а после покончили с собой. В результате трагедии погибло 15 человек, ещё 22 получили тяжёлые ранения. Это ЧП обсуждали во всём мире, а в США разгорелась дискуссия об ужесточении контроля за огнестрельным оружием.

Тем не менее нашлось немалое количество людей, которые сочувствовали террористам. Их риторика склонялась к тому, что ответственные за стрельбу были подвергнуты травле среди сверстников. На этом фоне после «Колумбайна» произошёл ещё ряд нападений в учебных заведениях США. По данным журналистов, количество подобных актов терроризма достигало до одного в месяц. Впоследствии сообщения о шутингах поступали из других стран мира. Также в интернете начали появляться сообщества так называемых колумбайнеров, готовящихся к терактам и обсуждающих детали с единомышленниками. В 2014 году первое подобное ЧП произошло и в России.

Нападения в школах Ed Andrieski/AP/TASS

Стрельба в российских учебных заведениях

На сегодняшний день официально известно о более чем 20 нападениях в учебных заведениях страны. Кроме того, оперативные службы активно занимаются предотвращением подобных актов терроризма до их непосредственного совершения. В этом разделе мы в хронологическом порядке расскажем о самых жестоких шутингах, происходивших в России.

Стрельба в школе № 263

3 февраля 2014 года в московском районе Отрадное произошла первая подобная трагедия. Десятиклассник Сергей Гордеев пришёл в родную школу № 263 с ружьём и выстрелил в учителя географии. Тот скончался на месте. Взяв в заложники одноклассников, подросток потребовал от охранника школы, чтобы тот вызвал полицию. По прибытии сотрудников органов правопорядка школьник начал стрелять и в них. В результате был убит один полицейский, ещё один получил тяжёлое сквозное ранение в области грудной клетки. Подростка удалось задержать, лишь когда в школу пришёл его отец. Он сдался полиции.

Оружие нападавший украл у отца. В ходе экспертизы было установлено, что старшеклассник находился в невменяемом состоянии. Позднее он был отправлен в психиатрическую больницу на принудительное лечение. По состоянию на 2017 год он был отпущен на свободу в связи с возможностью проходить психиатрическое обследование амбулаторно.

Нападение на школу в Ивантеевке

5 сентября 2017 года нападение произошло в школе № 1 в подмосковном городе Ивантеевка. Учащийся девятого класса Михаил Пивнев принёс в школу набор оружия: пневматическую винтовку, кухонный топор и самодельные петарды. На уроке он стал буйствовать, в результате чего преподавательница Любовь Калмыкова вступила с ним в словесную перепалку, а после вывела из класса. Ученик ударил её по голове топориком, а затем выстрелил из винтовки. Затем он вернулся в класс, начал беспорядочно стрелять в разные стороны и разбрасывать взрывчатые изделия. Одноклассники пытались спрятаться от него, трое из них выпрыгнули из окна, в результате чего получили травмы.

Спустя некоторое время юный террорист был задержан сотрудниками Росгвардии. Согласно показаниям врачей, Пивнев не страдал психическими расстройствами. Суд назначил ему наказание в виде семи лет и трех месяцев ареста.

Массовое убийство в Керченском колледже

17 октября 2018 года в Керченском политехническом колледже произошёл крупнейший в России акт «Колумбайна». Студент четвёртого курса Владимир Росляков пронёс на территорию учебного заведения самодельную взрывчатку и помповое ружьё. По версии следствия, он прошёл через запасной вход, поэтому оружие осталось незамеченным. Затем он направился в буфет и, дождавшись обеденного перерыва, активировал взрывное устройство. После этого Росляков пошёл в сторону второго этажа корпуса, где начал вести прицельный огонь из ружья по всем людям, проходившим мимо. Впоследствии он закрылся в библиотеке и выстрелил себе в голову.

В результате происшествия погиб 21 человек, ещё 67 было ранено.

Стрельба в школах RF Investigative Committee/Global Look Press

Очевидцы, находившиеся в тот момент в здании колледжа, делились предположениями, что убийц могло быть несколько. Связывали они это с масштабами произошедшего. Однако результаты расследования показали, что Росляков орудовал один. Оружие он приобрёл легально, как и разрешение на него. В связи с этим в Госдуму был внесён ряд законодательных инициатив, направленных на ужесточение правил оборота оружия.

Стрельба в казанской гимназии

11 мая 2021 года в гимназии № 175 города Казани произошёл новый акт нападения, повлёкший за собой массовые жертвы. Виновным оказался выпускник учебного заведения Ильназ Галявиев. Утром он направился в сторону школы с гладкоствольным ружьём и взрывчаткой. Первой под обстрел попала девушка, также шедшая в гимназию. Увидев убийцу из окна, вахтёр школы включила систему оповещения, а директор по громкой связи объявил о нападении и призвал всех закрыться в кабинетах. Путь Галявиеву преграждён не был. Он зашёл внутрь гимназии и расстрелял учительницу, а после заложил бомбу у кабинетов начальных классов.

Затем Галявиев начал разгуливать по территории гимназии в поисках людей. Ему удалось найти незакрытый кабинет, в котором проходил урок у восьмиклассников. Вначале он расправился с преподавателем, а после стал беспорядочно стрелять по всем остальным школьникам. Многие из них пытались выпрыгнуть из окна, чтобы спастись, однако Галявиева это дразнило ещё больше, и он открывал прицельный огонь по ним. В полицию сообщили жители соседних домов, которые увидели перелезавших из окон гимназии детей. При появлении полицейских стрелок поднял руки и сдался. Прибывшие чуть позже сотрудники Росгвардии эвакуировали всех учащихся и работников из гимназии. В ходе событий погибло девять человек, 32 получили травмы.

Стоит отметить, что перед нападением Галявиев попытался взорвать свой дом — разжёг огонь и рассыпал в помещении селитру. Но огонь вовремя потух. Очевидцы отмечали, что видели нападавшего с ружьём до произошедших событий, однако не придали этому значения. Оружие он приобрёл легально, заранее оформив разрешение и охотничий билет. Экспертиза показала, что убийца страдал энцефалопатией — заболеванием головного мозга.

Особое внимание следователей привлёк Telegram-канал Галявиева, в котором он сообщал, что собирается «убить огромное количество биомусора». Тем не менее администрация мессенджера заблокировала его лишь спустя час с момента преступления. Создатель сервиса Павел Дуров заявил, что преступник открыл доступ к каналу за 15 минут до теракта и у него не было подписчиков. Модераторы соцсети отреагировали так быстро, как смогли.

Убийства и нападения в школах Tatarstan President Press Office/via Global Look Press

В суде Галявиев признался в убийствах, но не раскаялся. Ему был вынесен приговор в виде пожизненного заключения.

Трагедия в Пермском государственном университете

20 сентября 2021 года стрельба произошла в стенах Пермского государственного университета. Подозреваемым в массовом убийстве стал 18-летний студент вуза Тимур Бекмансуров. Он пришёл к зданию университета утром в балаклаве и шлеме, поэтому до последнего было трудно установить личность стрелка. С собой он принёс помповое охотничье ружьё. Стрелять Бекмансуров начал ещё на улице по окружавшим его автомобилям и людям. С улицы он подстрелил и одного из двух охранников вуза. Войдя в здание, нападавший добил его пулей в лоб и стал двигаться дальше. Присутствующих охватила паника, и они в спешке начали разбегаться по аудиториям и баррикадировать входы. Тем не менее Бекмансуров произвёл более 30 выстрелов, целясь во всех без разбору.

Обезвредить террориста смог сотрудник ДПС Константин Калинин, который находился в соседнем здании. Получив экстренный сигнал, он направился в здание университета. Калинин открыл ответный огонь в сторону Бекмансурова и попал ему в ноги. После этого Калинин оказал первую медицинскую помощь стрелку, а также вызвал наряд подкрепления и скорую помощь. Его напарник, сотрудник ДПС Владимир Макаров, организовал экстренную эвакуацию людей. Общее число жертв преступления — шесть убитых и 47 раненых.

Бекмансурова доставили в больницу. Позже из-за полученных травм ему ампутировали ногу. На сегодняшний день он находится в СИЗО, следствие по его делу продолжается. По данным проверки судмедэкспертов, во время нападения Бекмансуров находился во вменяемом состоянии. Подозреваемый в массовом убийстве имел разрешение на оружие. Его наличие он не скрывал, периодически хвастался о нём друзьям. Желание устроить массовое убийство людей он высказывал в соцсетях задолго до произошедшего. Если суд признает Бекмансурова виновным, то ему грозит пожизненное заключение.

Читайте также:

Как покрасить яйца натуральными продуктами: просто и оригинально

Таинственная история перевала Дятлова

Биография и личная жизнь Данилы Козловского

Суть ядерной войны: что о ней нужно знать и стоит ли бояться

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия