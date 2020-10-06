Главконтроль: о пропусках и штрафах для москвичей речь не идёт

https://static.news.ru/photo/58445014-07f6-11eb-b5c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московские власти рекомендовали жителям столицы, которым заблокируют социальные карты для проезда, без крайней необходимости не передвигаться по городу «в целях самосохранения». Однако о штрафах речь не идёт, так как прямого запрета выходить из дома нет, пояснил начальник Главного контрольного управления города Евгений Данчиков.

Он отметил, что граждане вправе выходить в ближайший магазин и заниматься спортом. Кроме того, сохраняется возможность прогулок, при необходимости также можно сходить в аптеку или медучреждение.

Никто не отменял обязательно в магазинах, в торговых центрах, где большое скопление граждан, пользоваться масками и перчатками, — напомнил Данчиков в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Руководитель Главконтроля подчеркнул, что столичные власти пока не намерены возвращать пропускной режим, так как если люди будут соблюдать введённые ограничения, «этого будет достаточно, чтобы избежать роста» распространения коронавирусной инфекции.

Ранее NEWS.ru писал, что в соответствии с указом мэра Москвы будет приостановлено действие социальных карт столичных школьников и пенсионеров. Льготный и бесплатный проезд в общественном транспорте будет недоступен учащимся с 9 по 18 октября, а гражданам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями — до 28 октября. Такие меры призваны уменьшить плотность пассажиров в общественном транспорте и замедлить распространение коронавируса.