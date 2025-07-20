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20 июля 2025 в 09:05

Нужен универсальный завтрак? Попробуйте пури: с овощами или фруктами

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пури — традиционные индийские лепешки, которые станут идеальным завтраком или дополнением к любому блюду. Эти воздушные хрустящие лепешки готовятся из простых ингредиентов, но обладают неповторимым вкусом благодаря топленому маслу. Подавать их можно с овощами, фруктами, йогуртом или сладкими соусами.

Ингредиенты:

  • мука пшеничная — 1 стакан;
  • вода теплая — 0,5 стакана;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • топленое масло — 4 ч. л.;
  • масло растительное — 1 стакан.

Приготовление:

  1. Смешайте муку с солью, добавьте теплую воду.
  2. Сделайте углубление, влейте топленое масло, замесите тесто.
  3. Оставьте тесто отдыхать на 20 минут.
  4. Разделите на 6 частей, раскатайте тонкие лепешки.
  5. Разогрейте масло, жарьте лепешки по 20 секунд с каждой стороны.
  6. Выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла.

Ранее также сообщалось о рецепте супа-мороженого. Это необычное блюдо с авокадо насытит без тяжести в желудке и охладит в жаркий день.

еда
рецепты
лепешки
Индия
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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