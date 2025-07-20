Нужен универсальный завтрак? Попробуйте пури: с овощами или фруктами

Пури — традиционные индийские лепешки, которые станут идеальным завтраком или дополнением к любому блюду. Эти воздушные хрустящие лепешки готовятся из простых ингредиентов, но обладают неповторимым вкусом благодаря топленому маслу. Подавать их можно с овощами, фруктами, йогуртом или сладкими соусами.
Ингредиенты:
- мука пшеничная — 1 стакан;
- вода теплая — 0,5 стакана;
- соль — 0,5 ч. л.;
- топленое масло — 4 ч. л.;
- масло растительное — 1 стакан.
Приготовление:
- Смешайте муку с солью, добавьте теплую воду.
- Сделайте углубление, влейте топленое масло, замесите тесто.
- Оставьте тесто отдыхать на 20 минут.
- Разделите на 6 частей, раскатайте тонкие лепешки.
- Разогрейте масло, жарьте лепешки по 20 секунд с каждой стороны.
- Выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла.
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