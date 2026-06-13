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13 июня 2026 в 07:34

Нужен сытный салат без хлопот — забирай этот с морским коктейлем. Беспроигрышный и вкусный

Фото: D-NEWS.ru
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Салат, который можно есть горячим, теплым или холодным. Я всегда готовлю его, когда хочется чего-то сытного и без заморочек.

Ингредиенты

Морской коктейль замороженный — 300 г, спагетти — 300 г, оливковое масло — 150 мл, перец сладкий зеленый — 1 шт., перец сладкий красный — 1 шт., лимонный сок — 50 мл, уксус бальзамический — 2 ст. л., оливки без косточки — 10 шт., каперсы — 1 ст. л., петрушка — 3 веточки, горчица — 1 ч. л., соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Сначала, еще с вечера, размораживаю морской коктейль в дуршлаге в холодильнике — так он не потеряет сок. Варю спагетти в подсоленной воде до состояния аль денте, ровно 7–8 минут. Тем временем быстро обжариваю морепродукты на 2 столовых ложках масла — буквально 3 минуты, часто помешивая.

Смешиваю в блендере заправку: масло, лимонный сок, уксус, горчицу и каперсы — получается гладкая ароматная эмульсия. В большой миске соединяю теплые спагетти, обжаренный коктейль, нарезанный сладкий перец, оливки и петрушку.

Заливаю все заправкой, солю, перчу и тщательно перемешиваю, чтобы каждый кусочек был в масле. Подаю на листьях салата — получается идеальный, сытный и красивый ужин.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Салат получился сытным, но легким — идеально для ужина после работы. Самое неожиданное: холодные креветки и теплая паста создали классный контраст температур. Я добавил еще щепотку хлопьев чили для остроты. Если готовите заранее, храните заправку отдельно, чтобы паста не размокла.

Проверено редакцией
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