Нутрициолог рассказала об опасности дефицита цинка в организме Нутрициолог Ефимова: дефицит цинка может вызвать серьезные нарушения в работе всего организма

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Дефицит цинка может вызвать серьезные нарушения в работе всего организма, поскольку это элемент, влияющий на все звенья иммунитета человека. Особенно цинк необходим для профилактики и лечения коронавирусной инфекции в качестве незаменимого помощника для восстановления иммунитета, рассказала Pravda.Ru специалист по питанию и здоровому образу жизни, нутрициолог Алёна Ефимова.

По ее словам, цинк воздействует на репродуктивную систему, как женскую, так и мужскую. Также этот элемент полезен для синтеза гормонов и поддержания иммунитета. Нутрициолог посоветовала употреблять цинк при дефиците белка, поскольку это главный минерал в регуляции белкового обмена. Еще он помогает при синтезе собственного коллагена в организме и оказывает омолаживающий эффект, добавила она.

При этом Ефимова отметила, что дефицит цинка в организме легко спутать с другими состояниями, так как при дефиците проявляются самые распространенные симптомы: снижение аппетита, депрессия, анемия, проблемы с памятью, акне. При этом стоит обратить внимание на белые полоски на ногтях, именно они свидетельствуют о дефиците цинка в организме.

Нутрициолог рассказала, что восполнить дефицит цинка помогут устрицы, чечевица, баранина, говядина, какао, шампиньоны, говяжий язык либо печень, а также тыквенные семечки. Она рекомендовала принимать цинк в первой половине дня после приема пищи, так он будет лучше усваиваться организмом.

Между тем не все группы витаминов в сочетании нормально усваиваются организмом человека между собой. Так, например, витамины B12 и витамин D хуже всего сочетаются с витаминами A, C и E и никотиновой кислотой (PP), их не следует принимать в комплексе и нужно пить по отдельности, рассказала ранее врач-диетолог Елена Соломатина.