Нутрициолог рассказал, можно ли худеющим есть после 18:00 Нутрициолог Гусакова: запрет приема пищи после 18 часов является мифом

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Миф о запрете приема пищи после 18:00 основан на неправильном понимании процессов метаболизма, сказала в беседе с NEWS.ru нутрициолог Вероника Гусакова. По ее словам, снижение веса происходит за счет уменьшения калорийности рациона: при сужении временных рамок человек, как правило, успевает съесть меньше. Такой же принцип работает в интервальном голодании.

Последний прием пищи рекомендуется делать не позднее чем за два-три часа до отбоя. Для тех, кто ложится спать в 22:00, оптимальное время ужина — 19:00. Если же предпочитаете отправляться в кровать поздно, то ужин лучше организовать за четыре-пять часов до сна, — пояснила специалист.

Она отметила, что вечерний прием пищи должен быть самым легким. К концу дня наш метаболизм замедляется в связи с циркадными ритмами. Белковые продукты в сочетании с овощами — отличное сочетание для ужина. При снижении веса необходимо употребление белковой пищи, чтобы поддерживать постоянный аминокислотный состав в крови.

Некоторые продукты могут вызывать дискомфорт или избыточное газообразование. Поэтому рекомендуется избегать тяжелой, жареной и жирной пищи перед сном, чтобы исключить нарушения сна, — заключила нутрициолог.

Ранее эндокринолог, диетолог Оксана Михалева рассказала, что в осенний период легко набрать лишний вес в связи со снижением физической активности и хандрой на фоне сокращения светового дня. Врач отметила, что питание осенью должно быть сбалансированным. Следует отдавать предпочтение высокобелковым продуктам — нежирному мясу, рыбе, цельным злакам, бобовым, цельнозерновым крупам, несладким молочным продуктам.