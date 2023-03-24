Нутрициолог дала совет, как избавиться от привычки переедать Нутрициолог Ковылкина посоветовала пережевывать пищу, чтобы избавиться от привычки переедать

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Чтобы избавиться от привычки переедать, необходимо тщательно пережевывать пищу и есть медленно, рассказала врач-нутрициолог Оксана Ковылкина. Специалист объяснила РИАМО, что также следует выбирать ту еду, которая нравится, а не подстраиваться под других, и не бояться оставлять еду в тарелке даже в гостях и в ресторанах.

Ешьте лишь то, что вам нравится, а не то, что едят другие. Вы можете оставить еду на тарелке если вам не понравилось или вы наелись, ничего страшного в этом нет. И неважно, в гостях вы это сделаете или в ресторане. Прислушивайтесь к себе. Ешьте медленно, тщательно прожевывая еду, — отметила врач.

По словам нутрициолога, чувство голода можно разделить на физическое и эмоциональное. В первом случае желание есть будет возникать постепенно и приводить к удовлетворению после утоления голода. Во втором случае человеку будет хотеться определенных продуктов, а ощущения насыщения после еды не возникнет. Ковылкина посоветовала есть при физическом голоде, а в остальных случаях выпить стакан воды.

Чтобы научиться медленно есть врач рекомендует откладывать вилку и нож после каждого отправленного в рот куска пищи. Также стоит отказаться от гаджетов и телевизора во время приема пищи, так как чувство насыщения не наступит из-за концентрации на другом занятии.

Нутрициолог рассказала, что при походе в магазин следует составлять список, чтобы не совершить спонтанных покупок. Это позволит выбрать только необходимые продукты. Также Ковылкина считает, что для выстраивания гармоничных отношений с едой нужно готовить то, что нравится и позволять себе эксперименты.

Многие из нас с понедельника или первого числа начинали бегать, бросали есть мучное и сладкое, ходили в зал, и заканчивалась эта история через пару дней. Выберите комфортный для себя ритм. Пусть, например, это будет одна привычка в одну-две недели, тогда ваш мозг адаптируется и вероятность срыва будет меньше, — заключила врач.

Терапевт Ольга Чиркова ранее назвала причинами переедания постоянное чувство или страх голода, а также частые мысли о еде. По ее словам привычка есть вредную или «вкусную» еду на сытый желудок тоже может привести к перееданию, а после срывов с большой вероятностью возникнет чувство вины.