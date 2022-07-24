Нумеролог рассказал, когда Россия станет великой Нумеролог Кузнецов: Россия станет великой к 2025 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нумеролог Владимир Кузнецов сообщил, что 2022 год станет моментом истины для россиян, передает издание StarHit. По его словам, в этому году будут возрождаться традиционные ценности, которые приобретут особое значение. 2023-й пройдет под цифрой 5, что принесет духовное единение народа. В 2023–2024 годах жители страны столкнутся с экономическим кризисом, который, по мнению Кузнецова не продлится долго. А уже в 2025 году Россия раскроет свой потенциал и станет великой.

В 2025 году Россия раскроет свой потенциал и станет великой державой. До этого времени ей придется доказывать свою мощь остальным странам. РФ не дрогнет под натиском враждебных государств, — предсказал эксперт.

Немецкое издание Handelsblatt ранее заметило, что российский президент создает новый мировой порядок, а западные страны беспомощно наблюдают за ситуацией. Газета таким образом отреагировала на встречу Путина с лидерами Ирана и Турции Ибрахимом Раиси и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Автор материала указывает на то, что санкции Запада подталкивают Россию к укреплению стратегических связей с другими странами.