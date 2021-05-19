Новый закон может снизить качество дорог в РФ

Качество дорог в России может упасть из-за принятых Госдумой поправок к закону «Об организации дорожного движения». Документ позволяет при проектировании дорог, развязок, эстакад и зданий не разрабатывать проекты организации дорожного движения (ПОДД), сообщает «Коммерсант».
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Поправки принимались с целью увеличить темпы строительства трасс. Однако эксперты, опрошенные изданием, считают, что инициатива чревата проблемами. В частности, новый принцип строительства трасс может привести к пробкам. Член Общественного совета при Минтрансе Московской области Андрей Мухортиков считает, что пропускная способность дорог может оказаться ниже запланированной.
Предлагается сначала построить, а потом придумывать, как грамотно всё организовать. Это ставит телегу впереди лошади, — пояснил он.
Ранее стало известно, что стоимость трассы от Москвы до Екатеринбурга может превысить 1,2 трлн рублей. Такого мнения придерживаются эксперты в сфере дорожного строительства. В прошлом году стоимость оценки трассы от Москвы до Казани превышала 650 млрд рублей, это 794 км полотна. Трасса до Екатеринбурга должна обойтись в ещё большую сумму.