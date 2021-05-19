Новый закон может снизить качество дорог в РФ

https://static.news.ru/photo/07a228e0-b915-11eb-9fec-96000091f725_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

Качество дорог в России может упасть из-за принятых Госдумой поправок к закону «Об организации дорожного движения». Документ позволяет при проектировании дорог, развязок, эстакад и зданий не разрабатывать проекты организации дорожного движения (ПОДД), сообщает «Коммерсант».

Издание отмечает , что проектировщикам не потребуется заранее просчитывать, где и как будут установлены знаки, разметка, камеры и светофоры.

Поправки принимались с целью увеличить темпы строительства трасс. Однако эксперты, опрошенные изданием, считают, что инициатива чревата проблемами. В частности, новый принцип строительства трасс может привести к пробкам. Член Общественного совета при Минтрансе Московской области Андрей Мухортиков считает, что пропускная способность дорог может оказаться ниже запланированной.

Предлагается сначала построить, а потом придумывать, как грамотно всё организовать. Это ставит телегу впереди лошади, — пояснил он.

Ранее стало известно, что стоимость трассы от Москвы до Екатеринбурга может превысить 1,2 трлн рублей. Такого мнения придерживаются эксперты в сфере дорожного строительства. В прошлом году стоимость оценки трассы от Москвы до Казани превышала 650 млрд рублей, это 794 км полотна. Трасса до Екатеринбурга должна обойтись в ещё большую сумму.