Новый взгляд на беляши: готовлю из кабачка, а начинка — просто бомба!

Кабачковые беляши с ветчиной и сыром — отличный вариант для легкого, но сытного перекуса. Без лишнего теста и масла, но с хрустящей корочкой и сочной начинкой внутри. Готовятся быстро, съедаются ещё быстрее!
Ингредиенты:
- кабачок — 500 г;
- мука — 100 г;
- яйцо — 1 шт.;
- соль, перец — по вкусу;
- ветчина — 100 г;
- сыр твердый — 60 г;
- зеленый лук — 2-3 пера;
- чеснок — 1 зубчик.
Приготовление:
- Кабачок натереть, посолить и отжать лишнюю влагу.
- Добавить яйцо, муку, перец, перемешать — должно получиться густое тесто.
- Ветчину и сыр натереть, чеснок измельчить, лук мелко порезать.
- Смешать начинку.
- На разогретую сковороду выложить лепешку из теста, сверху начинку и снова тесто.
- Обжарить с двух сторон до румяной корочки.
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