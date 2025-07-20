Новый взгляд на беляши: готовлю из кабачка, а начинка — просто бомба!

Новый взгляд на беляши: готовлю из кабачка, а начинка — просто бомба!

Кабачковые беляши с ветчиной и сыром — отличный вариант для легкого, но сытного перекуса. Без лишнего теста и масла, но с хрустящей корочкой и сочной начинкой внутри. Готовятся быстро, съедаются ещё быстрее!

Ингредиенты:

кабачок — 500 г;

мука — 100 г;

яйцо — 1 шт.;

соль, перец — по вкусу;

ветчина — 100 г;

сыр твердый — 60 г;

зеленый лук — 2-3 пера;

чеснок — 1 зубчик.

Приготовление:

Кабачок натереть, посолить и отжать лишнюю влагу. Добавить яйцо, муку, перец, перемешать — должно получиться густое тесто. Ветчину и сыр натереть, чеснок измельчить, лук мелко порезать. Смешать начинку. На разогретую сковороду выложить лепешку из теста, сверху начинку и снова тесто. Обжарить с двух сторон до румяной корочки.

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