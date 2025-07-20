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20 июля 2025 в 15:54

Новый взгляд на беляши: готовлю из кабачка, а начинка — просто бомба!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачковые беляши с ветчиной и сыром — отличный вариант для легкого, но сытного перекуса. Без лишнего теста и масла, но с хрустящей корочкой и сочной начинкой внутри. Готовятся быстро, съедаются ещё быстрее!

Ингредиенты:

  • кабачок — 500 г;
  • мука — 100 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • соль, перец — по вкусу;
  • ветчина — 100 г;
  • сыр твердый — 60 г;
  • зеленый лук — 2-3 пера;
  • чеснок — 1 зубчик.

Приготовление:

  1. Кабачок натереть, посолить и отжать лишнюю влагу.
  2. Добавить яйцо, муку, перец, перемешать — должно получиться густое тесто.
  3. Ветчину и сыр натереть, чеснок измельчить, лук мелко порезать.
  4. Смешать начинку.
  5. На разогретую сковороду выложить лепешку из теста, сверху начинку и снова тесто.
  6. Обжарить с двух сторон до румяной корочки.

Ранее также сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.

еда
овощи
рецепты
беляши
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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