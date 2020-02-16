https://static.news.ru/photo/a54160da-5092-11ea-a62d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Только два случая заболевания коронавирусом зафиксированы в России. Инфицированными оказались граждане Китая. Их выписали из больницы 12 февраля 2020 года. Новых случаев не выявлено, рассказали представители Роспотребнадзора.

В РФ действуют 120 учреждений для медицинского наблюдения на 7094 места. В них размещены на данный момент 616 жителей КНР. В резерве находятся ещё 210 организаций на 11 683 койки, говорится на официальном сайте ведомства.

Снижение численности китайских туристов фиксируют все российские музеи. Бизнес, торговля и объекты культуры несут убытки. Групповые экскурсии отменены, резко сократилось и количество тех, кто приезжает в Россию самостоятельно. Сейчас в стране находятся около тысячи таких путешественников, тогда как с января по март прошлого года было 163 тысячи человек.

На 16 февраля общее количество жертв недуга составляет 1665, а заражёнными оказались более 68 тысяч. Вылечились 9419 человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что американский круизный лайнер Westerdam не мог получить разрешения на стоянку и высадку своих пассажиров из-за возможного наличия на борту судна заражённых коронавирусом. К 11 февраля судну уже отказали в стоянке власти Таиланда, Тайваня, Японии, Филиппин и территория Гуам. На борту Westerdam находилось 2257 человек.