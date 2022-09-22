Новорожденной в Подмосковье удалили «гигантскую» опухоль печени Подмосковные хирурги удалили новорожденной девочке с пороком развития «гигантскую» опухоль печени

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новорожденной девочке в Подмосковье удалили гигантскую опухоль печени, рассказали NEWS.ru в пресс-службе регионального Минздрава. В ведомстве отметили, что пациентка страдала врожденным пороком развития брюшной полости, выявленном еще на 21-й неделе беременности, однако специалисты продолжили наблюдение и родоразрешили ребенка в срок.

Мать направили в Московский областной центр охраны материнства и детства (МОЦОМД), в отделение хирургии новорожденных. После рождения состояние ребенка было стабильным. Девочке сделали УЗИ, МРТ. В проекции правой доли печени обнаружили образование неправильной округлой формы с неровными, но достаточно четкими контурами, многокамерное, размером почти шесть на три сантиметра, — рассказал завотделением хирургии новорожденных Михаил Рехвиашвили.

Медик добавил, что было принято решение о радикальном удалении опухоли с минимальной инвазией. Рехвиашвили отметил, что оперативное вмешательство пришлось на седьмые сутки после рождения девочки.

Было выявлено, что образование представлено одной кистой, сообщающейся с более мелкой кистой. Оно соответствовало лимфангиоме печени — доброкачественному образованию. Провели радикальное удаление образования в пределах здоровых тканей. Операция проводилась полностью лапароскопически — через мини-проколы передней брюшной стенки. После операции разрезы практически не заметны, — добавил специалист.

В Минздраве Московской области отметили, что сейчас мать и дочь чувствуют себя хорошо, их выписали.

Пресс-служба ведомства ранее сообщила, что подольские хирурги удалили 29-летней пациентке кисту (зрелую тератому), содержавшую волосы и хрящи. В министерстве отметили, что женщина пожаловалась на тянущие боли в нижнем отделе живота, проведенное УЗИ выявило крупные новообразования в правом яичнике.