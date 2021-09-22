Новое наказание для наркоманов могут ввести в РФ

Депутаты Госсовета Татарстана внесли в Госдуму законопроект, согласно которому наркоманы и склонные к потреблению наркотиков подлежат уголовной и административной ответственности за уклонение от лечения. Документ опубликован на официальном сайте базы нижней палаты парламента

По мнению авторов законопроекта, одной из причин устойчивого наркотизма является наличие практик «склонения наркопотребителями других лиц в совместное потребление наркотических средств, психотропных веществ» за деньги. Поэтому предлагается добавить в закон новый квалифицирующий признак «корыстные цели» по статье «Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Также Госсовет счёл возможным появление статьи в УК об ответственности для тех, кто отказывается проходить лечение от наркозависимости, и реабилитации, сроком до одного года. Предлагается ужесточить и наказание за незаконное приобретение, хранение и переработку наркотических веществ.

Ранее сообщалось, что наркозависимый подросток зарезал родителей в Москве. Юноша в возрасте 16 лет только день как вышел из психиатрической клиники, где лечился от наркозависимости.