Новое наказание для наркоманов могут ввести в РФ

Депутаты Госсовета Татарстана внесли в Госдуму законопроект, согласно которому наркоманы и склонные к потреблению наркотиков подлежат уголовной и административной ответственности за уклонение от лечения. Документ опубликован на официальном сайте базы нижней палаты парламента
По мнению авторов законопроекта, одной из причин устойчивого наркотизма
Также Госсовет счёл возможным появление статьи в УК об ответственности для тех, кто отказывается проходить лечение от наркозависимости, и реабилитации, сроком до одного года. Предлагается ужесточить и наказание за незаконное приобретение, хранение и переработку наркотических веществ.
Ранее сообщалось, что наркозависимый подросток зарезал родителей в Москве. Юноша в возрасте 16 лет только день как вышел из психиатрической клиники, где лечился от наркозависимости.