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Новая тест-система на коронавирус создана в России. Инновационный метод диагностики позволит не только выявлять заражённых пациентов, но и определять людей, у которых есть к нему иммунитет.

Разработку научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением инфекции представил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

По тестированию завершены испытания, идёт оформление документов, — приводит слова главы Минздрава РИА Новости.

Регистрационное удостоверение будет получено в течение ближайших суток, уточнила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Новая тест-система полимеразной цепной реакции <...> ускорит проведение реакции до 2,5 часа и значительно упростит её в технологическом исполнении, — цитирует её ТАСС.

При этом, подчеркнула Попова, медики смогут определять, есть ли в организме человека антитела к новому коронавирусу. Таким образом, по её словам, можно будет выявлять в том числе и устойчивых к болезни медиков, которые «смогут более свободно работать с пациентами».

Ранее NEWS.ru писал, что в России уже зарегистрировано пять отечественных тест-систем. Они выявляют даже единичные копии вируса в реакции и по этому показателю не уступают зарубежным аналогам.