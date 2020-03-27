https://static.news.ru/photo/4ff65dee-700c-11ea-8c4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sebastian Kahnert/Global Look Press

Две частные российские лаборатории смогут делать анализы для подтверждения коронавируса. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Получили тест-системы для лабораторных исследований на COVID-19 две частные лаборатории, — говорится в сообщении ведомства.

Там отметили, что в стране зарегистрировано пять отечественных тест-систем. Они выявляют даже единичные копии вируса в реакции. По этому показателю они не уступают мировым аналогам, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что за последние сутки в России выявили 196 случаев коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Из них в Москве — 157. Общее количество подтверждённых заражений достигло 1036 в 58 субъектах. Число летальных исходов достигло трёх.