Норкин в эфире рассказал анекдот о Путине

Ведущий ток-шоу «Место встречи» на НТВ Андрей Норкин повеселил публику рассказом анекдота о президенте РФ Владимире Путине.
На это ему потребовалось всего 15 секунд,
Анекдот состоит из диалога двух человек.
У мужчины спрашивают:
— Каких политиков с усами вы знаете?
Тот отвечает:
— Сталин, Лукашенко, Путин.
— Ну как, у Путина нет усов, — недоумевает первый.
— Есть. Просто Путин — настоящий разведчик. Он хорошо знаком с требованиями конспирации и свои усы хранит у Пескова, — последовал ответ.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в июне 2020 года Андрей Норкин вернулся к съёмкам на телевидении спустя десять дней после похорон жены. Ведущий даже удивил зрителей шуткой, с которой начал эфир очередного «Места встречи». Слышал, что после 9 июня москвичей, остающихся дома, будут штрафовать за нарушение режима отмены режима самоизоляции, заявил в студии Норкин.