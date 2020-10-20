Норкин в эфире рассказал анекдот о Путине

https://static.news.ru/photo/3867434a-1341-11eb-9893-fa163e074e61_660.jpg Андрей Норкин Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Ведущий ток-шоу «Место встречи» на НТВ Андрей Норкин повеселил публику рассказом анекдота о президенте РФ Владимире Путине.

На это ему потребовалось всего 15 секунд, сообщает «Царьград».

Анекдот состоит из диалога двух человек.

У мужчины спрашивают:

— Каких политиков с усами вы знаете?

Тот отвечает:

— Сталин, Лукашенко, Путин.

— Ну как, у Путина нет усов, — недоумевает первый.

— Есть. Просто Путин — настоящий разведчик. Он хорошо знаком с требованиями конспирации и свои усы хранит у Пескова, — последовал ответ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в июне 2020 года Андрей Норкин вернулся к съёмкам на телевидении спустя десять дней после похорон жены. Ведущий даже удивил зрителей шуткой, с которой начал эфир очередного «Места встречи». Слышал, что после 9 июня москвичей, остающихся дома, будут штрафовать за нарушение режима отмены режима самоизоляции, заявил в студии Норкин.