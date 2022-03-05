Nordwind Airlines приостановит международные рейсы с 7 марта
Анна Акимова
Анна Акимова
20:34, 05 марта 2022
Самолет Boeing 737-8ME авиакомпании Nordwind Airlines в аэропорту ШереметьевоФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Авиакомпания Nordwind Airlines и её партнёр — перевозчик PegasFly — объявили о приостановке всех международных рейсов из России с 7 марта. Об этом сообщает пресс-служба Nordwind Airlines. Пассажиров с билетами в один конец будут сажать на рейсы до момента прекращения полётов.
Авиакомпания Nordwind совместно с партнёром авиакомпанией PegasFly информирует о временной приостановке выполнения международных рейсов начиная с 7 марта в связи с возникновением дополнительных обстоятельств, препятствующих выполнению полётов, — говорится в сообщении перевозчика.
Отмечается, что пассажиры международных рейсов с билетами в одну сторону будут приниматься на борт до момента окончания полётов. Пассажирам отменённых рейсов вернут стоимость билетов.
Накануне Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям с самолётами в иностранных реестрах с 6 марта приостановить рейсы за рубеж, а с 8 марта — перевозку пассажиров и грузов из пунктов на территории иностранных государств в Россию. Решение было принято на фоне массовых арестов воздушных судов РФ за рубежом.
После этого о приостановке международных рейсов объявили «Аэрофлот», «Победа» и «Уральские авиалинии». Кроме того, международные авиаперевозки прекратила авиакомпания S7.