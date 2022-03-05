Nordwind Airlines приостановит международные рейсы с 7 марта

Авиакомпания Nordwind Airlines и её партнёр — перевозчик PegasFly — объявили о приостановке всех международных рейсов из России с 7 марта. Об этом сообщает пресс-служба Nordwind Airlines. Пассажиров с билетами в один конец будут сажать на рейсы до момента прекращения полётов.

Авиакомпания Nordwind совместно с партнёром авиакомпанией PegasFly информирует о временной приостановке выполнения международных рейсов начиная с 7 марта в связи с возникновением дополнительных обстоятельств, препятствующих выполнению полётов, — говорится в сообщении перевозчика.

Отмечается, что пассажиры международных рейсов с билетами в одну сторону будут приниматься на борт до момента окончания полётов. Пассажирам отменённых рейсов вернут стоимость билетов.

Накануне Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям с самолётами в иностранных реестрах с 6 марта приостановить рейсы за рубеж, а с 8 марта — перевозку пассажиров и грузов из пунктов на территории иностранных государств в Россию. Решение было принято на фоне массовых арестов воздушных судов РФ за рубежом.

После этого о приостановке международных рейсов объявили «Аэрофлот», «Победа» и «Уральские авиалинии». Кроме того, международные авиаперевозки прекратила авиакомпания S7.