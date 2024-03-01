Ночные хищники Ленинградского зоопарка неожиданно вышли на дневную прогулку Ночные хищники генетты из Ленинградского зоопарка вышли на дневную прогулку

Фото: Charles Sleicher/Danita Delimont/Global Look Press

Живущие в Ленинградском зоопарке ночные хищники генетты неожиданно решили выйти на дневную прогулку. Зверьки ведут ночной образ жизни, выходя на охоту только в сумерках, поэтому их появление перед посетителями — редкое явление, сообщили в пресс-службе зоопарка.

Хищники по внешнему виду напоминают что-то между хорьком и котом, имеют большой пушистый хвост и небольшое тело. Генетты предпочитают днем прятаться и спать в своих убежищах. Однако обитающие в зоопарке Алиса и Гордон решили нарушить традицию и покрасоваться перед публикой в светлое время суток.

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