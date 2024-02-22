Панда Катюша искупалась в поилке и попала на видео

Фото: t.me/svetlanaakulova1

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала новое видео с пандой Катюшей. На кадрах видно, как малышка вскарабкалась на лестницу, провалилась под нее и искупалась в поилке.

Будни Катюши. Проверить поилку, искупаться, пройтись под лесенкой, на лесенке, — написала Акулова.

19 февраля Катюша показала характер и отказалась идти в вольер, чем вызвала негодование мамы Диндин. Видео семейных разборок опубликовала директор зоопарка Светлана Акулова.

Ранее Акулова ответила подписчикам на вопрос, чем занимается панда Катюша, пока ее мама находится на тренинге. Руководитель учреждения опубликовала кадры, на которых видно, как малышка вьется вокруг взрослой панды и пытается привлечь ее внимание во время занятий.

Малышка появилась на свет в конце августа 2023 года. Это был первый случай рождения панды в истории России. Детеныш весил около 150 граммов. Родители малютки были переданы столичному зоопарку в рамках международной программы по сохранению, защите и исследованию больших панд. Животных доставили в Москву специальным рейсом из Пекина в конце апреля 2019 года. На тот момент Жуи было 2,5 года, а Диндин — полтора.