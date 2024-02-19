Панда Катюша попала под тяжелую лапу мамы Диндин из-за капризов Панда Катюша не захотела идти в вольер и разозлила маму Диндин

Фото: t.me/svetlanaakulova1

Панда Катюша из Московского зоопарка показала характер и отказалась идти в вольер, чем вызвала негодование мамы Диндин. Видео семейных разборок опубликовала директор зоопарка Светлана Акулова в своем Telegram-канале.

Катюша, как не хочешь идти в вольер? Я настаиваю. Под тяжелую лапу Диндин лучше не попадать, — написала она.

Ранее Акулова ответила подписчикам на вопрос, чем занимается панда Катюша, пока ее мама находится на тренинге. Руководитель учреждения опубликовала кадры, на которых видно, как малышка вьется вокруг взрослой панды и пытается привлечь ее внимание во время занятий.

Она также рассказала, что маленькая панда Катюша «невероятно харизматичная» и обладает «московским, российским, русским» характером.

Малышка появилась на свет в конце августа 2023 года. Это был первый случай рождения панды в истории России. Детеныш весил около 150 граммов.

Родители малютки были переданы столичному зоопарку в рамках международной программы по сохранению, защите и исследованию больших панд. Животных доставили в Москву специальным рейсом из Пекина в конце апреля 2019 года. На тот момент Жуи было 2,5 года, а Диндин — полтора.