Панда Катюша просочилась на тренинг к маме Диндин и пыталась ей помешать Московский зоопарк показал видео с пандой Катюшей на тренинге у мамы Диндин

Фото: АГН «Москва»

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова ответила подписчикам своего Telegram-канала на вопрос, чем занимается панда Катюша, пока ее мама Диндин находится на тренинге. Руководитель учреждения опубликовала кадры, на которых видно, как малышка вьется вокруг взрослой панды и пытается привлечь ее внимание во время занятий.

Ответ на ваш вопрос. Что делает Катюша, когда мама на тренинге. Во время тренинга мамы Катюша занимается своими делами, крутится рядом, Диндин не отвлекается на дочку. Разве что самую малость, — подписала видео Акулова.

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова ранее рассказала, что маленькая панда Катюша «невероятно харизматичная». Она также подчеркнула, что Катюша обладает «московским, российским, русским» характером.

Как уточнила генеральный директор, огромным преимуществом является участие России в программе по изучению этого вида животных. Акулова добавила, что также важна возможность показать, как проходит процесс обучения Катюши. По ее словам, это действительно интересно.

До этого Акулова опубликовала видео, как за пандой Катюшей ухаживает ее мама Диндин. На кадрах видно, как маленькая панда несколько раз пытается вырваться из лап Диндин. В какой-то момент малышке практически удается сбежать, но мама берет ее и подтягивает к себе.