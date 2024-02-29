Байбаки раньше срока вышли из спячки в Крыму

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Крыму сурки-байбаки раньше привычного срока вышли из зимней спячки, сообщает «МК в Крыму» со ссылкой на директора Бахчисарайского парка миниатюр Виктора Жиленко. Он отметил, что такое раннее пробуждение животных означает скорое приближение весны.

Как уточнил директор парка, байбаки на несколько недель раньше, чем обычно после зимы, вышли из своих домиков. В Сети также появилось видео с сурками, проснувшимися после спячки. Тем временем Гидрометцентр Крыма обещает до +16 градусов 1 марта.

До этого генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова продемонстрировала кадры, как панда Катюша пыталась сбежать от сотрудников учреждения. Катюша побежала к вольеру, где находилась ее мама Диндин, и перебралась через препятствие, которое было у нее на пути.

В Новосибирском зоопарке ранее орангутанам Бату и Мишель подарили белье, пледы и пеленки. Сотрудники поделились видео того, как приматы радуются подаркам. На кадрах орангутаны оборудуют свое жилище при помощи полученных подарков и закутываются в пледы.

В начале февраля директор Бахчисарайского парка миниатюр сообщил, что в местном зоопарке у альпаки появился на свет необычный детеныш, который имеет рисунок на глазах, похожий на солнцезащитные очки. По его словам, для туристического региона это очень символично.