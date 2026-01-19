Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 12:28

Никто не догадается, что в этих котлетах нет мяса — готовлю сочные веджибургеры: классический рецепт

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Эти веджибургеры хороши не только в булочке с соусами и овощами. Они станут отличным самостоятельным горячим блюдом с гарниром, их можно взять с собой на пикник или использовать как основу для вегетарианской «тефтели» в соусе.

400 г чечевицы промываю и высыпаю в глубокую сковороду или сотейник. Добавляю 1 натертую на крупной терке морковь, 1 мелко нарезанную луковицу и 1-2 картофелины, натертые на крупной терке. Заливаю овощи с чечевицей водой так, чтобы она их слегка покрывала. Довожу до кипения, затем убавляю огонь и варю под крышкой 20–25 минут, пока чечевица и овощи не станут полностью мягкими, а жидкость почти не впитается. Готовую массу разминаю толкушкой для пюре до однородной, плотной консистенции. Даю ей немного остыть, затем добавляю 1 яйцо, 1 чайную ложку соли, черный или красный перец по вкусу, мелко порубленную кинзу или петрушку, 1 чайную ложку сушеного укропа и 100 г панировочных сухарей. Все тщательно вымешиваю. Из полученной массы формирую котлеты желаемого размера. Обжариваю их на разогретой сковороде с растительным маслом по 4-5 минут с каждой стороны до румяной хрустящей корочки.

Ранее также сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.

еда
котлеты
чечевица
вегетарианцы
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
