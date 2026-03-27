27 марта 2026 в 14:00

Не шарлотка, а вкуснее и проще: постный яблочный пирог без яиц получается сочным, а внутри — мед и корица

Фото: D-NEWS.ru
Беру яблоки, муку и растительное масло — и пеку постный яблочный пирог, который даже в пост радует сладкоежек.

Получается обалденная вкуснятина: мягкое, рассыпчатое тесто, внутри — сочная начинка из яблок с корицей и медом, которая пропитывает пирог, делая его влажным и ароматным.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 250 г муки, 0,5 стакана растительного масла (100 мл), 0,5 стакана сахара (100 г), 1 чайная ложка разрыхлителя, щепотка соли, 4 столовые ложки холодной воды; для начинки — 3–4 яблока, 2 столовые ложки меда, 1 чайная ложка корицы, сок половины лимона. Яблоки очистите, нарежьте тонкими ломтиками, сбрызните лимонным соком, посыпьте корицей и полейте медом.

Муку смешайте с сахаром, разрыхлителем и солью, влейте масло и воду, замесите мягкое тесто. Разделите тесто на две части, раскатайте. Форму смажьте маслом, выложите один пласт теста, сверху распределите яблоки, накройте вторым пластом, защипните края. Сделайте несколько проколов вилкой. Выпекайте при 180 °С 35–40 минут до золотистого цвета. Подавайте теплым или холодным — этот пирог хорош в любом виде.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Александрийский кулич на топленом молоке — самый мягкий, душистый, с ярко-желтым мякишем
Кидаем на сковороду фасоль, томат и яйца: простой рецепт за 5 минут
Никаких больше пончиков и оладий. Эти смаженки на сковороде готовятся за 15 минут — пышные, румяные, с корицей и хрустящей корочкой
Не рецепт, а кулинарная алхимия — превращаю рис и яблоки в идеальный плов в съедобной тарелке
Беру масло и шоколад — и пеку кладкаку: шведский пирог вкуснее и нежнее брауни
рецепты
яблоки
пироги
шарлотки
Мария Левицкая
