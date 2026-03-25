Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 марта 2026 в 11:30

Никакой возни с коржами: все по 200 — и шикарный торт «Ванильное небо» готов: без духовки и выпечки

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру сливки, вареную сгущенку и шоколадное печенье — и за несколько минут собираю торт «Ванильное небо», который не требует выпечки и всегда вызывает восторг.

Получается обалденная вкуснятина: нежная сливочная масса по консистенции напоминает мороженое с нотками крем-брюле и хрустящими шоколадными прослойками.

Для приготовления вам понадобится: 200 мл сливок 33%, 200 г вареной сгущенки, 200 г печенья (лучше шоколадного), ягоды и мята для украшения. Сливки охладите, взбейте венчиком или миксером на медленной скорости до мягких пиков. Добавьте вареную сгущенку, продолжайте взбивать до густой однородной массы. Печенье измельчите в блендере или раскрошите толкушкой.

Разъемную форму застелите бумагой для выпечки, высыпьте половину крошки, разровняйте. Сверху выложите весь сливочный крем, разгладьте. Посыпьте оставшейся крошкой — можно только края для эффектной подачи. Уберите торт в холодильник на 2–3 часа, затем переставьте в морозилку еще на 2 часа. Перед подачей украсьте ягодами и мятой. Этот десерт станет звездой любого чаепития.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Читайте также
Тыкву больше не запекаю: готовлю зефирное суфле из 3 ингредиентов — такой вкусноты вы еще не пробовали
Общество
Тыкву больше не запекаю: готовлю зефирное суфле из 3 ингредиентов — такой вкусноты вы еще не пробовали
Общество
Правильный тушеный картофель без мути в бульоне: простой рецепт домашней вкуснятины
Общество
Вместо скучной однотонной краски — взрыв цвета: делаю мраморные крашенки на Пасху: подробная инструкция
Семья и жизнь
Устали от овсянки? Вот как приготовить детокс-завтрак за 3 минуты
Семья и жизнь
Зарядка для желудка: рецепт, который любят нутрициологи
рецепты
торты
десерты
сладости
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Памфилова заявила об улучшении работы ЦИК за последние пять лет
ВСУ предприняли новую атаку на Москву
Что известно о новом ударе вблизи АЭС «Бушер» вечером 24 марта
Определился победитель в голосовании за звание лучшего фигуриста России
Флагман флота США стал целью для иранских ракет
Мирный житель погиб при ударе ВСУ
Мишустин обязал ФАС разобраться с «бардаком» в тарифах ЖКХ
Венгрия оставила Украину без газа
Автоэксперт напомнил, как правильно хранить зимние шины
Во «ВКонтакте» стартовал весенний конкурс NEWS.ru
Финансист рассказала, как бороться с «потребительским экстремизмом»
Что известно о последствиях ракетного удара ВСУ по Белгороду
В Турции выдали ордер на арест звезды сериала «Постучись в мою дверь»
Глава Севастополя пообещал отремонтировать пострадавшие от взрыва квартиры
На Землю обрушилась новая магнитная буря
В Германии предрекли зарождение нефтеюаня
Стало известно об освобождении еще одного населенного пункта в ДНР
В России захотели изменить требования к нагрузке школьников
Биолог рассказал, как защититься от клещей во время поездки на природу
Озерное, Сергеевка, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 25 марта
Дальше
Самое популярное
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Общество

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.