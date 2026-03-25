Никакой возни с коржами: все по 200 — и шикарный торт «Ванильное небо» готов: без духовки и выпечки

Беру сливки, вареную сгущенку и шоколадное печенье — и за несколько минут собираю торт «Ванильное небо», который не требует выпечки и всегда вызывает восторг.

Получается обалденная вкуснятина: нежная сливочная масса по консистенции напоминает мороженое с нотками крем-брюле и хрустящими шоколадными прослойками.

Для приготовления вам понадобится: 200 мл сливок 33%, 200 г вареной сгущенки, 200 г печенья (лучше шоколадного), ягоды и мята для украшения. Сливки охладите, взбейте венчиком или миксером на медленной скорости до мягких пиков. Добавьте вареную сгущенку, продолжайте взбивать до густой однородной массы. Печенье измельчите в блендере или раскрошите толкушкой.

Разъемную форму застелите бумагой для выпечки, высыпьте половину крошки, разровняйте. Сверху выложите весь сливочный крем, разгладьте. Посыпьте оставшейся крошкой — можно только края для эффектной подачи. Уберите торт в холодильник на 2–3 часа, затем переставьте в морозилку еще на 2 часа. Перед подачей украсьте ягодами и мятой. Этот десерт станет звездой любого чаепития.

