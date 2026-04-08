Никакой возни, а красота неземная: белое облако с сотней цветков, от которого не оторвать взгляд

Танацетум «снежная красавица» — это многолетник, который способен превратить ваш сад в сказку. В пик цветения его многочисленные белоснежные цветки полностью скрывают сизую листву, превращая куст в белое облако.

Это зрелище настолько эффектно, что от него не оторвать взгляд. Основные преимущества танацетума: он зацветает в июне и радует цветением большую часть лета, на одном растении может распуститься до 100 цветков. Куст достигает высоты 45–70 см, идеально подходя для создания пышных акцентов на клумбах и в миксбордерах.

Растение абсолютно неприхотливо, зимостойко и не требует сложного ухода, что делает его идеальным выбором для занятых дачников. С ним никакой возни! Посадив «снежную красавицу» один раз, вы будете наслаждаться неземным облачным цветением долгие годы, а соседи будут заглядываться на ваш белоснежный сад.

