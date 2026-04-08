Никакой возни, а красота неземная: белое облако с сотней цветков, от которого не оторвать взгляд

Танацетум «снежная красавица» — это многолетник, который способен превратить ваш сад в сказку. В пик цветения его многочисленные белоснежные цветки полностью скрывают сизую листву, превращая куст в белое облако.

Это зрелище настолько эффектно, что от него не оторвать взгляд. Основные преимущества танацетума: он зацветает в июне и радует цветением большую часть лета, на одном растении может распуститься до 100 цветков. Куст достигает высоты 45–70 см, идеально подходя для создания пышных акцентов на клумбах и в миксбордерах.

Растение абсолютно неприхотливо, зимостойко и не требует сложного ухода, что делает его идеальным выбором для занятых дачников. С ним никакой возни! Посадив «снежную красавицу» один раз, вы будете наслаждаться неземным облачным цветением долгие годы, а соседи будут заглядываться на ваш белоснежный сад.

Ранее было названо растение, которое вырастает компактным шаром с цветами — прищипывать не нужно.

«Серьезные проблемы»: стоматолог о наборах для самолечения зубов
«Сразу пропали»: блогер раскрыл, как ему жилось иноагентом
Цветок с «горящими глазками»: посейте прямо в грунт — через 2 месяца получите бело-красный ковер
Забудьте про осеннюю депрессию: этот многолетник завалит вас цветами до снега
Забудьте про подкормку и полив: цветок с красными «огнями» для тех, кто бывает на даче наездами
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
