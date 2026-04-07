Забудьте про осеннюю депрессию: этот многолетник завалит вас цветами до снега

Астра сентябринка — это не просто цветок, а настоящее украшение осеннего сада, которое дарит яркие краски, когда большинство растений уже готовятся к зиме.

Ее особенность — невероятно долгое цветение, длящееся с сентября до самых заморозков, а иногда и до первого снега. В этот период кусты, усыпанные тысячами мелких звездчатых соцветий, становятся настоящим фейерверком красок — от белого и розового до насыщенного сиреневого, фиолетового и даже малинового. С такой красотой осенняя депрессия не грозит.

Сентябринки удивительно неприхотливы и выносливы: они прекрасно зимуют без укрытия, выдерживая морозы до −35 °C, устойчивы ко многим болезням и не требуют сложного ухода. Посадив их на солнечном месте или в полутени, вы обеспечите себе многолетнее украшение сада, ведь этот цветок может расти на одном месте годами, с каждым сезоном становясь только пышнее.

