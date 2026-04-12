12 апреля 2026 в 23:20

Никакой сухости: смешиваю сметану с чесноком и заливаю грудку — она тут же становится сочной

Фото: D-NEWS.ru
Куриная грудка в сметанно-чесночном соусе — это блюдо, которое спасает сухое филе и превращает его в нежнейший деликатес. Соус обволакивает кусочки курицы, делая их сочными и ароматными.

Для приготовления понадобится: 500 г куриного филе, 200 г сметаны (20%), 2–3 зубчика чеснока, пучок укропа, 1 ст. л. крахмала (кукурузного или картофельного), соль, перец.

Рецепт: куриное филе нарежьте порционными кусочками, посолите, поперчите и обжарьте на разогретой сковороде с маслом до золотистой корочки. В миске смешайте сметану, выдавленный чеснок, мелко рубленный укроп, крахмал и немного соли. Залейте курицу полученным соусом, убавьте огонь до минимума и прогревайте 3–5 минут, помешивая, пока соус не загустеет и не станет однородным. Подавайте горячим с любым гарниром.

Дарья Иванова
