Никаких яиц и дрожжей — только кефир и мука, а такая вкуснятина: треугольники с начинкой

Треугольники из кефирного теста с начинкой — это идеальное решение для быстрого завтрака или перекуса, которое готовится из простых продуктов и всегда получается вкусным.

Мягкое, эластичное тесто на кефире с добавлением зелени и разнообразные начинки — от творога до колбасы с сыром — делают это блюдо универсальным и любимым в семье.

Для приготовления понадобится: 2 стакана муки, 1 стакан кефира, 0,5 ч. л. соли, зелень по желанию (укроп, петрушка). Для начинки: творог с зеленью, яйцо и сыр, колбаса с сыром — на ваш выбор.

Рецепт: замесите тесто из муки, кефира, соли и рубленой зелени. Дайте постоять 10–15 минут. Раскатайте тесто в лепешки толщиной 2–3 мм, разрежьте их пополам. На каждое полукружие выложите начинку, сложите пополам и защипните края, формируя треугольник. Обжарьте на разогретой сковороде с маслом с двух сторон до золотистой корочки.

Ранее стало известно, как приготовить картофельные пышки.