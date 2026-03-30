30 марта 2026 в 22:15

Никаких яиц и дрожжей — только кефир и мука, а такая вкуснятина: треугольники с начинкой

Фото: D-NEWS.ru
Треугольники из кефирного теста с начинкой — это идеальное решение для быстрого завтрака или перекуса, которое готовится из простых продуктов и всегда получается вкусным.

Мягкое, эластичное тесто на кефире с добавлением зелени и разнообразные начинки — от творога до колбасы с сыром — делают это блюдо универсальным и любимым в семье.

Для приготовления понадобится: 2 стакана муки, 1 стакан кефира, 0,5 ч. л. соли, зелень по желанию (укроп, петрушка). Для начинки: творог с зеленью, яйцо и сыр, колбаса с сыром — на ваш выбор.

Рецепт: замесите тесто из муки, кефира, соли и рубленой зелени. Дайте постоять 10–15 минут. Раскатайте тесто в лепешки толщиной 2–3 мм, разрежьте их пополам. На каждое полукружие выложите начинку, сложите пополам и защипните края, формируя треугольник. Обжарьте на разогретой сковороде с маслом с двух сторон до золотистой корочки.

Ранее стало известно, как приготовить картофельные пышки.

Проверено редакцией
Сворачиваю тесто рулетом — и пеку пирог на Пасху с маком и изюмом за полчаса. Нежнее булочек и без расстойки
Общество
Сворачиваю тесто рулетом — и пеку пирог на Пасху с маком и изюмом за полчаса. Нежнее булочек и без расстойки
Общество
Беру творог, муку и мед — и пеку булочки «Бусинки» с курагой и миндалем: без дрожжей, но выше кекса и нежнее бисквита
Общество
Это масло с тунцом и каперсами стало нашим фаворитом на завтрак. Взбил в блендере — и готово. На тост, на багет, в лаваш. Пальчики оближешь
Общество
Жареный батон — идеальные мини-гренки к завтраку или на десерт. Нужно чуть масла и сливки
Общество
Когда нет времени на завтрак, но кормить семью нужно, готовлю тосты: все просто — хлеб, яйцо, сыр
Дарья Иванова
Д. Иванова
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Семья и жизнь

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

