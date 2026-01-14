Никаких покупных «Красных бархатов»! Торт «Велюр»: нежный бисквит, сливочный сыр и хруст грецких орехов в меде

Этот торт — ваш ответ безвкусным магазинным десертам. «Велюр» — это синоним роскошной текстуры: его влажный нежный бисквит, прослоенный воздушным кремом на сливочном сыре, создает основную мелодию, а хрустящие грецкие орехи, карамелизированные в меде, добавляют яркий, незабываемый аккомпанемент. Это десерт, в котором нет места сухости или приторности — только бархатистая нежность и глубокий сбалансированный вкус, который заставляет закрыть глаза от удовольствия.

Для бисквита взбейте 4 яйца с 150 г сахара до пышной светлой массы. Аккуратно вмешайте 130 г просеянной муки и 20 г какао. Выпекайте в форме 22 см при 180 °C 25 минут, остудите и разрежьте на 2 коржа. Для крема взбейте 400 г сливочного сыра с 150 г сахарной пудры, добавьте 200 мл холодных взбитых сливок. Для медовых орехов обжарьте 100 г грецких орехов на сухой сковороде, влейте 3 ст. л. меда и прогрейте до загустения, выложите на пергамент. Соберите торт: корж, часть крема, половина орехов, второй корж. Покройте торт кремом сверху и с боков. Украсьте оставшимися орехами. Дайте пропитаться в холодильнике 6–8 часов.

