Никаких больше сырников. Вместо них — хрустящие гезлеме с сыром и курицей. Как в Турции, только вкуснее

Возьмите готовое слоеное тесто — и через 20 минут у вас на столе хрустящие гезлеме с аппетитной начинкой! Это гениально просто и очень вкусно: восточные лепешки с современным сокращением времени готовки, которые станут хитом любого приема пищи.

Получается обалденная вкуснятина: тонкое, невероятно хрустящее тесто с красивыми поджаристыми пузырьками и сочная, ароматная начинка из курицы с тягучим сыром внутри.

Для приготовления вам понадобится: 500 г готового слоеного теста, 300 г куриного филе, 150 г твердого сыра, 1 небольшая луковица, соль, перец, паприка, сушеный чеснок и зелень по вкусу, сливочное масло для жарки. Куриное филе мелко нарежьте или перекрутите, смешайте с мелко нашинкованным луком, специями и зеленью. Сыр натрите на крупной терке. Тесто раскатайте и разрежьте на квадраты. На одну половину каждого квадрата выложите куриную начинку, посыпьте сыром и накройте свободной половиной теста, тщательно защипав края вилкой. Разогрейте сковороду с небольшим количеством сливочного масла на среднем огне. Выложите гезлеме и обжарьте с обеих сторон под крышкой до золотистого цвета и полной готовности курицы, примерно по 4–5 минут с каждой стороны. Подавайте горячими. Приятного аппетита!

