Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 февраля 2026 в 11:00

Никаких больше сырников. Вместо них — хрустящие гезлеме с сыром и курицей. Как в Турции, только вкуснее

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Возьмите готовое слоеное тесто — и через 20 минут у вас на столе хрустящие гезлеме с аппетитной начинкой! Это гениально просто и очень вкусно: восточные лепешки с современным сокращением времени готовки, которые станут хитом любого приема пищи.

Получается обалденная вкуснятина: тонкое, невероятно хрустящее тесто с красивыми поджаристыми пузырьками и сочная, ароматная начинка из курицы с тягучим сыром внутри.

Для приготовления вам понадобится: 500 г готового слоеного теста, 300 г куриного филе, 150 г твердого сыра, 1 небольшая луковица, соль, перец, паприка, сушеный чеснок и зелень по вкусу, сливочное масло для жарки. Куриное филе мелко нарежьте или перекрутите, смешайте с мелко нашинкованным луком, специями и зеленью. Сыр натрите на крупной терке. Тесто раскатайте и разрежьте на квадраты. На одну половину каждого квадрата выложите куриную начинку, посыпьте сыром и накройте свободной половиной теста, тщательно защипав края вилкой. Разогрейте сковороду с небольшим количеством сливочного масла на среднем огне. Выложите гезлеме и обжарьте с обеих сторон под крышкой до золотистого цвета и полной готовности курицы, примерно по 4–5 минут с каждой стороны. Подавайте горячими. Приятного аппетита!

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
Читайте также
Этот пирог я пеку сразу с начинкой. Лучший рецепт быстрого и вкусного пирога к чаю в копилочку
Общество
Этот пирог я пеку сразу с начинкой. Лучший рецепт быстрого и вкусного пирога к чаю в копилочку
Тонкое тесто, картошка и сыр — через 10 минут уже едим. Турецкие гезлеме — нежнее и вкуснее драников
Общество
Тонкое тесто, картошка и сыр — через 10 минут уже едим. Турецкие гезлеме — нежнее и вкуснее драников
Новый король застолий — салат «Ревнивец» с сырными шариками — эффектно, сытно и очень вкусно
Общество
Новый король застолий — салат «Ревнивец» с сырными шариками — эффектно, сытно и очень вкусно
Хрустящий салат: пекинская капуста и курица в главной роли
Семья и жизнь
Хрустящий салат: пекинская капуста и курица в главной роли
Разморозила пачку теста — и через 20 минут уже чаепитие. Домашние слойки с сыром и творогом — вкусно и просто
Общество
Разморозила пачку теста — и через 20 минут уже чаепитие. Домашние слойки с сыром и творогом — вкусно и просто
рецепты
гезлеме
курица
сыр
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России ввели новую выплату для родителей с двумя детьми
Спасатели не исключили выпадения пепла от вулкана в российском регионе
Предтечино, Северск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 7 февраля
Почему не работает WhatsApp 7 февраля: где сбои в РФ, когда заблокируют
Кадыров поделился кадрами ликвидации ВСУ в Константиновке
Чиновника из МЧС обвинили в мошенничестве и получении взятки
Переживший покушение в Москве генерал Алексеев пришел в себя
Взрывы прогремели в двух городах на западе Украины
Криптобиржа по ошибке раздала пользователям биткоинов на миллиарды рублей
Бойкот Роналду обернулся многомиллионными убытками
Озвучено имя претендента на приз лучшему вратарю НХЛ
Магнитные бури сегодня, 7 февраля: что завтра, раздражительность, апатия
Суд арестовал проникшего с ножом в детсад мужчину
Политолог ответил, почему Европе невыгоден конец украинского кризиса
Поднятые из-за России польские истребители вернулись на аэродромы ни с чем
Стало известно, чего ждать от рынка ипотеки в 2026 году
Удары по Украине сегодня, 7 февраля: какие цели ВСУ поражены, последствия
«Никогда не было»: на Пхукете опровергли массовое отравление россиян
Российское зерно вернулось на рынок одной крупной страны
Нидерланды вернули Египту артефакт времен фараона Тутмоса III
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.