Возьмите молоко, муку и банку сгущенки — и откройте секрет плетенок, которые невозможно забыть. Это гениально простой и безотказный рецепт, который превращает базовые продукты в нежнейшую выпечку с карамельной душой. Получается потрясающая вкуснятина: невероятно воздушные, тающие во рту плетенки с золотистой корочкой, которые буквально пропитаны сладкой, тягучей сгущенкой, создавая сочный, не приторный вкус в каждом волокне теста.

Для приготовления вам понадобится: 250 мл теплого молока, 20 г свежих дрожжей, 1 пакетик ванильного сахара, 4 ст. л. сахара, 2 яйца, 1/2 ч. л. соли, 500 г муки, 40 г мягкого сливочного масла и 250 г сгущенного молока для пропитки. В теплом молоке разомните дрожжи, добавьте ванильный и обычный сахар, перемешайте и оставьте на 10 минут до пены. В опару вбейте яйца, добавьте соль и постепенно вводите муку, замешивая мягкое тесто. В конце вмесите мягкое масло. Накройте тесто и дайте подойти в тепле 1–1,5 часа, пока оно не удвоится. Обомните тесто, разделите на три части, каждую раскатайте в колбаску и сплетите из них тугую косичку. Выложите плетенку на противень с бумагой, дайте постоять 20 минут. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут до румяного цвета. Горячую выпечку сразу же обильно смажьте сгущенным молоком, чтобы оно впиталось. Дайте немного остыть и подавайте, наслаждаясь нежнейшей текстурой.

