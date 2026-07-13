Никаких больше оладий на завтрак — просто заливаю яблоки кефиром и жарю: результат вкуснее бисквита

Никаких больше оладий на завтрак — просто заливаю яблоки кефиром и жарю: результат вкуснее бисквита

Попробовал этот рецепт однажды на завтрак — теперь яблоки просто так не ем, только в таком виде.

Ингредиенты

Яблоки кисло-сладкие — 3-4 шт., кефир — 1 стакан, яйцо — 1 шт., мука — 1,5 стакана, сода — 0,5 ч. л., сахар — 2 ст. л., соль — щепотка, корица — 0,5 ч. л., растительное масло — для жарки.

Как готовлю

Сначала очищаю яблоки от кожуры и режу тонкими дольками — чем тоньше, тем быстрее карамелизуются. В миске смешиваю кефир, яйцо, сахар, соль и корицу, затем добавляю муку с содой. Тесто должно быть гуще, чем на обычные оладьи.

Аккуратно вмешиваю туда яблочные дольки, чтобы каждая покрылась кефирной массой. Разогреваю сковороду с маслом, выкладываю тесто ложкой и жарю с двух сторон до румяной корочки. Подаю горячими — с медом, сметаной или просто так, пока хрустят.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Меня подкупила скорость: нарезал яблоки дольками, замесил тесто на кефире — и через 10 минут на столе стояла тарелка ароматных оладий. Главное открытие — кисло-сладкие яблоки не дают тесту стать пресным, а влажность кефира делает каждый кусочек невесомым.