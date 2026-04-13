Никаких больше драников, сказала семья — приготовил эти сырные хашбрауны раз и не остановлюсь

Это не драники и не классические американские хашбрауны. Это наша версия — сытная, ароматная и с щедрой порцией сыра. Блюдо, где проверенная техника встречается с безграничным пространством для экспериментов с начинками.

Что понадобится

Картофель — 600 г, сыр твердый (например, чеддер) — 150 г, мука пшеничная — 3 ст. л., масло растительное для жарки — 60-80 мл, соль — 1 ч. л. или по вкусу, перец черный молотый — 0.5 ч. л., сахарный сироп (или мед) — 1 ч. л. (опционально, для цвета).

Как готовлю

Картофель очищаем и натираем на крупной терке. Заливаем холодной водой, чтобы предотвратить потемнение. В это время доводим до кипения в кастрюле около 1.5 л подсоленной воды.

Картофельную стружку откидываем на сито, отжимаем и бланшируем в кипятке ровно 3 минуты. Снова откидываем на сито, даем стечь, а затем перекладываем на марлю и тщательно, но аккуратно отжимаем лишнюю влагу — это залог правильной текстуры.

Сухой картофель перекладываем в миску. Добавляем муку, соль, перец, сахарный сироп (если используем) и перемешиваем.

Сыр натираем на крупной терке и вмешиваем в картофельную массу. Формируем руками плотные овальные или круглые лепешки. Разогреваем на сковороде с толстым дном достаточное количество масла на среднем огне.

Выкладываем лепешки, оставляя расстояние между ними, и обжариваем с обеих сторон до золотистой корочки на среднем или средне-слабом огне. Подаем горячими.