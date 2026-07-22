Нежный, как облако, и простой, как омлет: «Летний снеговик» из манки — новый фаворит в жару

Нежный, как облако, и простой, как омлет: «Летний снеговик» из манки — новый фаворит в жару

Беру кефир, манку, яйца и сахар — и за 20 минут готовлю «Летнего снеговика», который получается нежнее любого бисквита. Этот пирог доказывает, что из манки можно сделать не только кашу, но и настоящий десерт с шоколадным вкусом и воздушной текстурой. Подаю с молоком или чаем — идеально для завтрака или полдника.

Ингредиенты

Кефир (2,5%) — 2 ст. л., сахар — 2 ст. л., манка — 2 ст. л., яйца — 2 шт., сода — 1 ч. л., мука — 2 ст. л., какао — 3 ст. л., соль — 0,5 ч. л., ванильный сахар (по желанию) — 50 г, сливочное масло (для смазывания формы) — кусочек.

Как готовлю

Сначала смешиваю манку с кефиром и оставляю на 10 минут набухать. Тем временем взбиваю яйца с сахаром до пышной пены — это основа воздушности. Самое сложное — аккуратно вмешать манную смесь в яйца, чтобы не перебить пузырьки, а затем добавить муку, какао, соду и ваниль. Тесто получается как жидкая сметана, переливаю его в смазанную маслом форму. Отправляю в духовку на 30 минут при 180 градусах, готовность проверяю спичкой: сухая — значит, пора. Достаю, даю остыть, режу на куски и подаю с молоком.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Это открытие года! Всего три основных ингредиента, а результат — пирог, который улетает со стола за минуту. Меня поразила простота: смешал, вылил, и через 20 минут в духовке — готово. Корочка слегка хрустящая, а внутри мягкая, как суфле.