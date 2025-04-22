Нежные тефтели с тыквой за 20 минут! Необычный ужин из обычных продуктов!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Нежные тефтели с тыквой

Готовим сочные тефтели с тыквой на ужин! Представьте нежные тефтели из говядины, где привычную рисовую начинку заменяет сладковатая тыква. Это не просто экономия времени, а взрыв вкуса! Мякоть тыквы делает мясо нежным, добавляя едва уловимую сладость и сочность. Лук, чеснок, щепотка мускатного ореха — и аромат заполнит всю кухню.

Для приготовления возьмите 500 г говяжьего фарша, 200 г тыквы, 1 луковицу, 2 зубчика чеснока, соль, перец и щепотку мускатного ореха. Тыкву натрите на мелкой терке, лук и чеснок измельчите. Смешайте фарш с тыквой, луком, чесноком и специями, тщательно вымесите. Сформируйте небольшие шарики, обжарьте их на растительном масле до золотистой корочки.

Затем переложите тефтели в сотейник, залейте томатным соусом или бульоном и тушите 15–20 минут на медленном огне. Готовое блюдо подавайте горячим, посыпав свежей зеленью. Аромат, нежность и легкая сладость тыквы сделают эти тефтели вашим новым любимым блюдом!

Обжаренные до румяной корочки, а потом тушеные в томатном соусе, эти тефтели тают во рту. Тыква не перебивает вкус говядины, а гармонично дополняет, делая блюдо сытным, но легким.

Ранее сообщалось, как приготовить ароматную запеканку с курицей за полчаса.