Нежное и воздушное суфле бубертс. Этот десерт подают в ресторанчиках Риги. Едим со сметаной или ягодным вареньем

Бубертс — это старинное латышское блюдо, которое сложно назвать просто манной кашей. Скорее это изысканный десерт или нежный завтрак, напоминающий воздушное суфле. Его уникальность заключается в особой технологии приготовления, когда во взбитую манную кашу аккуратно вводятся яичные белки, придающие бубертсу неповторимую легкость и нежность. Сладкий аромат ванили, сочный изюм и хрустящий миндаль создают гармоничный вкусовой ансамбль, который понравится и детям, и взрослым. Это блюдо доказывает, что из простых ингредиентов можно создать настоящий кулинарный шедевр.

Для приготовления вам понадобится: 1 л молока, 150 г манной крупы, 3 яйца, 100 г сахара, 50 г изюма, 30 г миндаля, 10 г ванильного сахара, соль и сливочное масло для смазывания. Доведите молоко до кипения, добавьте щепотку соли и тонкой струйкой всыпьте манку, постоянно помешивая. Варите до загустения 5–7 минут. Отделите белки от желтков. В слегка остывшую кашу добавьте желтки, ванильный сахар и распаренный изюм. Белки взбейте с сахаром в крутую пену и аккуратно вмешайте в массу. Выложите в смазанную маслом форму, посыпьте измельченным миндалем и запекайте при 180 °C 20–25 минут до золотистой корочки.

