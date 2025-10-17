Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
17 октября 2025 в 17:30

Нежное и воздушное суфле бубертс. Этот десерт подают в ресторанчиках Риги. Едим со сметаной или ягодным вареньем

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Бубертс — это старинное латышское блюдо, которое сложно назвать просто манной кашей. Скорее это изысканный десерт или нежный завтрак, напоминающий воздушное суфле. Его уникальность заключается в особой технологии приготовления, когда во взбитую манную кашу аккуратно вводятся яичные белки, придающие бубертсу неповторимую легкость и нежность. Сладкий аромат ванили, сочный изюм и хрустящий миндаль создают гармоничный вкусовой ансамбль, который понравится и детям, и взрослым. Это блюдо доказывает, что из простых ингредиентов можно создать настоящий кулинарный шедевр.

Для приготовления вам понадобится: 1 л молока, 150 г манной крупы, 3 яйца, 100 г сахара, 50 г изюма, 30 г миндаля, 10 г ванильного сахара, соль и сливочное масло для смазывания. Доведите молоко до кипения, добавьте щепотку соли и тонкой струйкой всыпьте манку, постоянно помешивая. Варите до загустения 5–7 минут. Отделите белки от желтков. В слегка остывшую кашу добавьте желтки, ванильный сахар и распаренный изюм. Белки взбейте с сахаром в крутую пену и аккуратно вмешайте в массу. Выложите в смазанную маслом форму, посыпьте измельченным миндалем и запекайте при 180 °C 20–25 минут до золотистой корочки.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.

Читайте также
Салаты больше не готовлю: в сезон тыквы нарезаю кубиками и мешаю со сметаной — любимая закуска на ужин
Общество
Салаты больше не готовлю: в сезон тыквы нарезаю кубиками и мешаю со сметаной — любимая закуска на ужин
Богомолов жестко прошелся по российским актерам
Культура
Богомолов жестко прошелся по российским актерам
Пряная свекла в духовке: добавляем копченую паприку и зиру
Семья и жизнь
Пряная свекла в духовке: добавляем копченую паприку и зиру
Мясо по-французски больше не делаю. Бросаю в сковороду грудку и картошку — выходит обалденная запеканка!
Общество
Мясо по-французски больше не делаю. Бросаю в сковороду грудку и картошку — выходит обалденная запеканка!
Бомбическое суфле из 2 яиц: воздушный десерт к чаю без специальных ингредиентов
Общество
Бомбическое суфле из 2 яиц: воздушный десерт к чаю без специальных ингредиентов
рецепты
суфле
пудинги
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина перенес пять операций после укуса домашнего кота
Американец вырастил тыкву весом в тонну и стал чемпионом мира
Житель Белгородской области чуть не погиб из-за ракетного обстрела ВСУ
В Мьянме и Камбодже выявили рабские центры с тысячами пленников
Власти российского региона ответили на критику Никиты Михалкова
Заработок в России, позор в Грузии, помощь ВСУ: как живет Андрей Макаревич
Известная актриса разделась на камеру догола во время отдыха на Мальдивах
Пять причин выбрать аренду опалубки вместо покупки: мнение инженеров
Куда сходить в Москве в выходные, 18–19 октября: орган и бесплатные музеи
Роман с Данко, антивоенные посты и скандал отца: как живет дочь Хазанова
Мэра немецкой общины задержали у ночного клуба с кокаином
Волонтер предположил, как пропавшие в тайге Усольцевы могли покинуть страну
Звезда эротической драмы «Чистые» показала фото в бикини на отдыхе
Сын путается в показаниях: известный миллиардер был убит, а не погиб случайно?
Шатдаун в США грозит остановкой ядерных проектов
ВСУ провалили атаку на три российских региона
В СВОП назвали вероятные сроки завершения горячей фазы конфликта на Украине
Стали известны подробности состояния Брижит Бардо после операции
Сперцяна исключили из премии «Джентльмен года» после расистского скандала
Выбранное Путиным время для разговора с Трампом назвали идеальным
Дальше
Самое популярное
Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски
Общество

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски

Разбросала семена — сразу после снега разноцветный фестиваль. Этот многолетник цветет ярко и богато
Общество

Разбросала семена — сразу после снега разноцветный фестиваль. Этот многолетник цветет ярко и богато

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.