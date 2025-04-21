Сочный минтай по улетному рецепту! Ароматное жаркое «Золотая рыбка»

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Ароматное жаркое «Золотая рыбка» с минтаем

Готовим жаркое «Золотая рыбка» с минтаем — нежное и лёгкое! Представьте: сочные кусочки рыбы в бархатном сливочно-томатном соусе с нотками белого вина и пикантными оливками. Это жаркое — идеальный выбор для тех, кто хочет вкусно накормить гостей без тяжести в животе!

Начните с маринования: 1 кг филе минтая нарежьте порционно, залейте литром воды с 1 ст. л. соли и 1 ст. л. сахара — это сделает рыбу особенно нежной. Пока она отдыхает, приготовьте роскошный соус: обжарьте мелко нарезанные луковицу и болгарский перец до мягкости. Добавьте 500 г протёртых томатов в собственном соку, горсть рубленых оливок и зелень укропа. Влейте 0,5 стакана белого вина — пусть алкоголь выпарится, оставив лишь тонкий аромат.

Рыбу обсушите, обваляйте в муке и быстро обжарьте до золотистой корочки. Залейте подготовленным соусом, добавьте 220 мл сливок и доведите до лёгкого кипения. Важный секрет — выключайте плиту сразу же, как соус начнёт булькать, чтобы рыба осталась сочной.

Подавайте, щедро посыпав зелёным луком, с хрустящим багетом или картофельным пюре. Это блюдо — доказательство, что полезное может быть невероятно вкусным!

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