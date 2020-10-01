Опубликовано видео дочери Конкина накануне гибели

https://static.news.ru/photo/753c556c-0491-11eb-b60f-fa163e074e61_660.jpg София Конкина Фото: София Конкина/ facebook.com

Появилось видео с Софией Конкиной, снятое в фитнес-клубе накануне гибели. На видеозаписи дочь актёра Владимира Конкина стоит перед зеркалом и танцует под музыку.

Как сообщает телеканал «360», за некоторое время до гибели София жаловалась на своего гражданского мужа Михаила Серова. Она утверждала, что у него не всё в порядке с психикой.

В день смерти девушка обменивалась голосовыми сообщениями со своей подругой. Она призналась, что Михаил Серов сильно изменился с момента их знакомства. Конкина рассказала, что ждёт, когда возлюбленный съедет с квартиры, а если он решит остаться, тогда девушка будет искать другое съёмное жильё. По её мнению, у мужчины были какие-то проблемы с психикой, которые он скрывал таблетками.

Он, может быть, пил какие-то таблетки и был нормальный, а потом он их бросил, нашёл меня. Его штормит, потому что у него такие перепады настроения. Мне кажется, может быть, он что-то скрывал. Может, у него какой-нибудь маниакально-депрессивный синдром, — приводит телеканал слова Конкиной.

Девушка подчеркнула, что Серов сам признался ей в проблемах с психикой.

Накануне гибели Конкина поругалась с возлюбленным. Он рассказал дочери девушки Алисе, что она сирота. Это возмутило погибшую. Мужчина объяснил, что неудачно пошутил. Также Серов признался, что у них с Конкиной не получится создать семью. Он заявил, что уедет в Ярославль, поскольку девушка «сама напросилась на такое отношение».

По данным следствия, 32-летнюю Конкину 22 сентября доставили в больницу из фитнес-центра с диагнозом «утопление в пресной воде». В моче погибшей обнаружена критическая доза алкоголя, почти три промилле, и следы сильного седативного препарата — «Диазепама», писал NEWS.ru.