Невролог назвала опасное последствие сотрясения мозга Невролог Квилинская заявила, что сотрясение головного мозга может привести к изменению характера

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После перенесенного сотрясения мозга могут быть осложнения в виде изменения характера, рассказала NEWS.ru врач-невролог Виктория Квилинская. Она напомнила о признаках сотрясения мозга. Прежде всего — это потеря сознания, головная боль головокружение тошнота потеря памяти.

После перенесенной закрытой черепно-мозговой травмы могут быть осложнения в виде изменения характера, нарушения поведения, снижение памяти, развитие неврастенического синдрома, — сообщила врач.

По ее словам, сотрясение делится на три степени. Первая степень — это легкий обморок-через 20 минут чувствует себя нормально. При второй степени человек дольше 20 минут чувствует себя плохо с периодической потерей сознания и рвотой. При третьей степени наблюдается потеря сознания на длительный промежуток времени с потерей памяти.

При сотрясении человек адекватно самостоятельно оценить свое состояние не может. Нужно вызвать скорую, — резюмировала Квилинская.

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