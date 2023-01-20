Названы причины возникновения бессонницы Сомнолог Новиков: бессонница может возникнуть при депрессивных расстройствах

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Бессонница может возникнуть на фоне тревожных состояний и депрессивных расстройств, объяснил врач-сомнолог Максим Новиков. В беседе с РИАМО специалист отметил, что проблемы со сном также могут проявляться из-за нарушения дыхания: при обструктивном апноэ и храпе. Специалист рассказал, что люди с проблемами сна делятся на две категории: на тех, кто не может уснуть, и на тех, кто часто просыпается.

Когда человек долго не может уснуть или просыпается в ранние утренние часы — у него, как правило, тревожное или депрессивное расстройство. Если человек засыпает быстро, но по ночам очень быстро просыпается, то это, скорее всего, связано с нарушениями дыхания во сне. У последних, которые часто просыпаются и у кого есть нарушения дыхания, — у них выраженная дневная сонливость, — объяснил эксперт.

При депрессивных расстройствах, по словам специалиста, бывает сложно установить, что было первичным. Сомнолог пояснил, что сложно определить возникла ли депрессия из-за бессонницы или же бессонница стала причиной появления депрессивного расстройства.

Новиков рассказал, что если человек может уснуть в любом месте и в любое время, если не занят чем-то, это тоже может быть признаком проблем со здоровьем. По словам сомнолога, нарушение сна может возникать при приеме некоторых лекарственных препаратов. Специалист отметил, что, в таком случае, надо понимать — лекарство назначается на короткий срок. Если же прием препарата длительный, то Новиков посоветовал обратиться к врачу, чтобы заменить лекарство на другое.

На бессонницу влияет и образ жизни, считает эксперт. В современном обществе люди больше работают, из-за чего досуг и домашние дела переносятся на более позднее время, объясняет специалист, соответственно, укорачивается и продолжительность сна.

Врач-сомнолог София Черкасова ранее рассказала о редком типе бессонницы, из-за которой в Москве умер подросток. Фатальная семейная бессонница является наследственным заболеванием, объяснила специалист, и возникает из-за генетических поломок.