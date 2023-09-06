Невролог рассказала, что мешает школьникам делать домашнее задание Невролог Толмачева: недостаток воздуха мешает выполнять домашнее задание

Недостаток свежего воздуха в помещение может мешать школьнику выполнять домашнее задание, рассказала невролог Виктория Толмачева. В разговоре с LIFE.ru специалист подчеркнула, что следует открывать окно на 20 минут каждые два часа, тогда мозг ребенка начнет работать быстрее. Кроме того, важно подобрать подходящие стол и стул, за которыми ученик делает уроки.

Сначала стол должен быть высотой 60–62 см, а стул — 38. В четвертом-пятом классе нужно заменить на стол высотой 68 см и стул 41 см, — посоветовала невролог.

Кроме того, заниматься уроками лучше не дольше 40-45 минут, после чего рекомендуется переключаться на физическую активность — выйти на прогулку, сделать гимнастику или заняться спортом. Толмачева подчеркнула, что эффективность от долгого выполнения домашнего задания будет ниже, чем если дать ребенку возможность отдохнуть. При этом отдых должен включать в себя смену деятельности, а не простое лежание на диване перед телевизором. Выходные невролог советует оставить для развлечений — это позволит на время забыть о школьных переживаниях и даст силы для следующей учебной недели.

Толмачева пояснила, что клетки головного мозга у ребенка устают в несколько раз быстрее, чем у взрослого человека. В связи с этим образовательный процесс дома должен быть организован так, чтобы ребенок сохранял силы для умственной активности. Невролог также предупредила, что современных школьников сильно отвлекают гаджеты — во время выполнения домашнего задания телефон, находящийся под рукой, мешает сосредоточиться на одной мысли.

Детский психолог Наталья Наумова ранее пояснила, что домашнее задание задают не родителям, а школьникам, они должны самостоятельно научиться справляться с уроками. По ее словам, когда ребенок не до конца хорошо изучил информацию и не понял задание, родители могут оказать помощь.