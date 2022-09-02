Невролог назвал предельно допустимый вес школьного рюкзака Невролог Евдокимов заявил, что вес учебников свыше пяти килограммов опасен для школьника

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Невролог Александр Евдокимов заявил NEWS.ru, что общий вес школьного рюкзака или портфеля вместе с учебниками не должен превышать пяти килограммов. По его словам, если «повесить» на ребенка семь килограммов, то у него могут возникнуть проблемы со здоровьем. При этом неважно, какая используется модель ранца, есть ли у него ортопедическая спинка и лямки.

Когда на ребенке больше 5 кг [учебников], все одинаково вредно. Как бы ни был хорош ранец или сумка, с лямками, ортопедической спинкой, поддержкой. Если повесить семь килограммов и заставить ребенка дойти до школы, а она не всегда рядом с домом, иногда приходится ехать на транспорте, то у него будут проблемы, потому что детский позвоночный столб достаточно эластичен и слаб и не приспособлен к ношению таких тяжестей, — объяснил медик.

Эксперт предложил оставлять часть книг в классе, если они не нужны для подготовки домашнего задания. Евдокимов также посоветовал «выгонять» детей из класса во время перемены, чтобы они двигались, а не сидели вразвалочку.

Когда наступает перемена, по-хорошему, всех надо выгонять, чтобы они выходили из класса и двигались. Есть особо ленивые товарищи, которые при звонке не поднимаются с места, а продолжают сидеть в какой-то удобной для них позе, вразвалочку. Обязательно надо подвигаться, — подытожил Евдокимов.

Ранее детский психолог Светлана Котова заявила NEWS.ru, что родителям не нужно делать уроки вместе с ребенком, даже с первоклассником. Ему нужно помогать только тогда, когда это действительно требуется. Как отметила специалист, если мама или папа будут постоянно помогать детям с домашним заданием, в них никогда не сформируется самостоятельность.