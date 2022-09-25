Невестам рассказали, обязательно ли свадебное платье должно быть белым Дизайнер Халилли: свадебное платье может быть не только белым, но и нюдовым

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Традиция носить свадебное платье белого цвета пришла от английской королевы Виктории, однако сейчас невесты могут использовать и другие цвета, рассказала в беседе с NEWS.ru дизайнер Рабия Халилли. По ее словам, телесные и нюдовые оттенки стали такими же классическими, как цвет молока или сливок.

Почти два столетия именно белый цвет считался эталонным среди невест Европы и Нового Света. Но последние годы внесли существенные коррективы, и такие цвета как телесный и нюдовый стали такими же «свадебными», как и оттенки молочного и сливочного, — рассказала Халилли.

Более смелые невесты отдают предпочтения цветным платьям, отметила дизайнер. По ее словам, это давно является вариантом нормы.

Дизайнер обратила внимание на длину платья. Она напомнила, что длинное и пышное платье будет проблематично выгулять в обычной жизни, поэтому лучше отдать предпочтение более коротким вариантам.

При этом Халилли подчеркнула, что главным аксессуаром остается фата. Именно она вызывает слезы умиления.

Длина фаты должна быть выбрана исходя из модели платья, но абсолютной классикой останется простая двухслойная фата в пол. Она подойдет как к простому свадебному костюму, так и к роскошному расшитому платью принцессы, — отметила дизайнер.

Самым свежим трендом стала вышивка на фате, рассказала дизайнер. Это, по ее словам, могут быть клятвы верности и любви или имена пары.

Ранее жительница американского штата Огайо Джиллиан Линч продемонстрировала подписчикам TikTok свое свадебное платье, за которое она отдала $3,75. По словам женщины, она наткнулась на него в комиссионном магазине — наряд был совершенно новым и с бирками.

Джиллиан заприметила белое платье модели Camila Coelho REYNA в апреле в одном из секонд-хендов, после чего обнаружила в интернете точно такое же, но с другим ценником — $220. Она выложила видео с ним в TikTok, после чего оно стало вирусным.